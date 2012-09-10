В Раді Європи занепокоєні ситуацією навколо телеканалу TVi
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав усіх журналістів своєю діяльністю максимально підтримувати свободу слова. «Повноваження, які ви маєте, не були дані вам Богом. Вони виходять з найважливіших принципів демократії. Не погоджуйтесь на те, щоб на вас чинився будь-який тиск, як з політичних, так і з економічних міркувань», - сказав він.
Київ. 10 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд занепокоєний ситуацією навколо телеканалу ТВі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.
«Мене непокоять дії проти каналу ТВі», - сказав Т.Ягланд.
Він також висловив занепокоєння законопроектом, внесеним рядом народних депутатів, «який ставить за мету знову криміналізувати наклеп».
«З моєї точки зору, це є першим кроком, який часто може приводити до намагання контролювати свободу слова», - сказав генсекретар Ради Європи.
Він закликав усіх журналістів своєю діяльністю максимально підтримувати свободу слова.
«Повноваження, які ви маєте, не були дані вам Богом. Вони виходять з найважливіших принципів демократії. Не погоджуйтесь на те, щоб на вас чинився будь-який тиск, як з політичних, так і з економічних міркувань», - додав Т.Ягланд.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат Віталій Журавський (фракція Партії регіонів) зареєстрував у Верховній Раді законопроект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)”.
Змінами до Кримінального кодексу, серед іншого, передбачено, що наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію, карається штрафом в розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.