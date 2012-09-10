Комісар ЄС хоче восени узгодити перелік документів для отримання віз з Україною

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом сподівається восени узгодити з Україною гармонізований перелік документів на отримання віз для всіх країн-членів ЄС.

Про це вона написала у листі на адресу УНІАН.

“Ця робота добре просувається, і я оптимістична, що такий перелік може бути схвалений восени”, - зазначила комісар.

С.Мальмстрьом зазначила, що створення такого переліку дасть можливість посилити прозорість для бажаючих отримати візи, а також зменшити існуючі розбіжності у практиці консульств різних країн-членів ЄС в Україні щодо вимог до документів, які мають подаватися заявником на візу.

“Цей перелік, який буде доступний публічно, забезпечить, щоб від заявників, в принципі, вимагався однаковий перелік підтверджуючих документів для консульств всіх країн-членів в Україні (без виключення можливості в індивідуальних випадках або вилучати один чи більше документів для заявників, відомих, за їхню чесність та надійність, або вимагати додаткових документів у виправданих випадках)”, - написала комісар.

На думку С.Мальмстрьом, створення такого переліку має також привести до загального зменшення документів, що вимагатимуться консульськими установами, якщо деякі з документів, що зараз вимагаються окремими консульствами, “не будуть визнані повністю відповідними” більшістю консульств країн-членів ЄС.