Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс вважає, що Австрія має покращити захист шукачів притулку, жінок та інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, про це йдеться в його доповіді за підсумками візиту до Австрії 4-6 червня цього року.

“Незважаючи на добре створену систему захисту прав людини, Австрія все ще потребує виправлення певних проблем, зокрема, що стосується прав шукачів притулку, жінок та осіб з особливим потребами”, - написано у доповіді.

Так, щодо шукачів притулку, то, на думку комісара Ради Європи, існує потреба розширити доступ таких осіб на ринок праці і, в тому числі, надати право молодим шукачам притулку на навчання з тим, щоб вони могли брати участь у програмах підвищення кваліфікації.

Крім того, Н.Мужнієкс вважає за необхідним покращити якість юридичної допомоги таким особам, а також приділити посилену увагу малолітнім дітям без супроводу.

У доповіді комісар привітав підготовку Національного плану дій для осіб з особливими потребами, однак водночас звернув увагу на необхідність покращення системи освіти, яка б залучала осіб з особливими потребами до звичайних освітніх програм, а також покращення умов, необхідних для самостійного проживання осіб з особливими потребами.

У сфері тендерної рівності прогрес, на думку Н.Мужнієкса, залишається повільним. Так, жінки поки менше представлені у політичному житті Австрії, ніж чоловіки: загальна частка жінок в політиці не досягає 25%.

“Відсутність якісних цілодобових служб догляду за дітьми та гендерні стереотипи залишаються найбільшими перешкодами до тендерної рівності. Ці перешкоди мають бути усунені”, - наголосив комісар Ради Європи.

Він також звернув увагу проблему жорстокості щодо жінок, в тому числі, в сімейному житті.