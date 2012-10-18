Міністр Європи Ірландії вимагає звільнення політв`язнів в Україні

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Міністр Європи Ірландії Люсінда Крейгтон закликає негайно звільнити політичних в’язнів в Україні.

Про це сьогодні Л.Крейгтон заявила під час конгресу Європейської народної партії, який проходить у Бухаресті (Румунія), повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

«Політичні в’язні України повинні бути звільнені негайно! Ми всі (в Європейському Союзі) одностайні щодо цього», - наголосила Люсінда Крейгтон.

«Я висловлюю свою стурбованість стосовно того, як відбувався судовий процес над Юлією Тимошенко. Ми маємо доповіді від наших численних спостерігачів і це викликає занепокоєння», - сказала вона, додавши що країни ЄС уважно слідкують за перебігом судового процесу над Юлією Тимошенко.

Л.Крейгтон також підкреслила що ситуація в Україні викликає велике занепокоєння в Європейському Союзі.

«Усі члени ЄС висловилися щодо необхідності забезпечення свободи слова, права на вільні зібрання та проведення чесних судових процесів в Україні», - наголосила міністр Європи Ірландії.

Вона також додала що в Європі уважно слідкують за перебігом виборчого процесу в Україні.