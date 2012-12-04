Авіакомпанії з Еритреї заборонені в Європі

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Європейська комісія внесла зміни до “чорного списку” авіакомпаній, польоти яким до ЄС заборонено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Відповідно до внесених змін, Комісія заборонила польоти до ЄС всім авіакомпаніям з Еритреї через проблеми з безпекою польотів.

Разом з тим, Єврокомісія дійшла висновку, що Мавританії вдалося значно покращити безпекову ситуацію, тому її авіакомпанії були вилучені зі спику.

Крім того, з “чорного списку” було вилучено авіакомпанію Jordan Aviation (Йорданія).

Таким чином, на сьогодні до “чорного списку” внесені 287 авіакомпаній з 20 країн, з яких польоти до ЄС заборонені всім авіакомпаніям: Афганістан, Ангола, Бенін, Конго,Демократична республіка Конго, Джибуті, Екваторіально Гвінея, Ерітрея, Габон (за винятком трьох авіакомпаній), Індонезія (за винятком шести авіакомпаній), Казахстан (за винятком однієї авіакомпанії), Киргизстан, Ліберія, Мозамбік, Філіппіни, Сьєрра-Леоне, Сан-Томе і Прінсіпі, Судан, Свазиленд та Замбія.

До списку також внесені три окремі авіакомпанії: Blue Wing Airlines (Суринам), Meridian Airways (Гана) та Conviasa (Венесуела).

Крім того, до списку внесено 10 авіакомпаній, які можуть здійснювати польоти за певних умов: Air Astana (Казахстан), Afrijet, Gabon Airlines та SN2AG (Габон), Air Koryo (Корейська народно-демократична республіка), Airlift International (Гана), Air Service Comores (Коморські острови), Iran Air (Іран), TAAG Angolan Airlines (Ангола) та Air Madagascar (Мадагаскар).