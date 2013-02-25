ILGA-Europe закликає саміт Україна-ЄС звернути увагу на дискримінацію гомосексуалів

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Європейська правозахисна організація ILGA-Europe закликає саміт Україна-ЄС підняти питання дискримінації в Україні на грунті сексуальної орієнтації.

Про це йдеться у прес-релізі організації, переданому УНІАН.

“ILGA-Europe розглядає важливим, щоб Європейський Союз нагадав українській владі, що повага та захист базових прав людини, включаючи права геїв, лесбіянок, транссексуалів та інтерсексуалів в Україні є складовою частиною Угоди (про асоціацію між ЄС та Україною – УНІАН), - написано у прес-релізі.

ILGA-Europe висловила стурбованість тим, що проект закону про заборону пропаганди гомосексуалізму продовжує стояти на порядку денному роботи українського парламенту.

“Закон, який запроваджує анти-гомосексуальні зміни до чотирьох існуючих законів, а також до Кримінального кодексу України, - очевидно є дискримінаційним і таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням України забезпечити свободу слова та передачі інформації”, - написано у прес-релізі.

Організація нагадала, що співробітництво України та ЄС побудоване на спільних зобов’язаннях верховенства права, прав людини, демократичних принципів та фундаментальних свобод.

У зв’язку з цим ILGA-Europe наголосила на важливості порушення питання дискримінації гомосексуальних людей під час сьогоднішнього саміту Україна-ЄС.