Україна виконає вимоги для підписання угоди про асоціацію

Київ. 25 квітня. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв упевнений, що Україна виконає умови, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це сказано в коментарі, переданому УНІАН прес-службою А.Клюєва за підсумками його візиту до Брюсселя.

Він повідомив, що це питання стало предметом обговорення з європейськими партнерами, у тому числі і з Європейським комісаром з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

«З десяти законів прийнято вже чотири, два з яких у першому читанні. Я сподіваюся, що коли парламент повернеться з травневих канікул, до кінця місяця все решта законодавство також буде прийняте. Я переконаний в тому, що 71 пункт буде виконано», - запевнив А.Клюєв.

Говорячи про минулу зустріч з Європейським комісаром з питань торгівлі Карлом де Гухтом, секретар РНБО повідомив, що сторони досягли домовленості про те, що для вирішення проблемних питань до Брюсселя після травневих свят буде направлено групу експертів з числа групи СОТ під керівництвом Андрія Гончарука.

Оцінку візиту, що відбувся, також дав і європейський комісар Ш.Фюле, який заявив, що «пакет документів, прийнятий Україною для забезпечення гарантування європейської політики співпраці, відображає рішучість підписання угоди про асоціацію до саміту «Східного партнерства».

Як повідомляв УНІАН, указом Президента України від 12 березня 2013 року секретареві РНБО А.Клюєву було доручено здійснювати координацію діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції України і взаємодію з інституціями ЄС.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС прийняла висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу в зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ у рамках Порядку денного асоціації.