Брюссель. 3 травня. УНІАН. Україна запропонувала ЄС створити газову консультаційну групу.

Як стало відомо власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, з такою пропозицією на засіданні “круглого столу” щодо розвитку газового ринку України виступив сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

“Ми зараз будемо продовжувати ы після конференції обговорення цього питання, а саме створення робочої групи для того, щоб за найближчий тиждень виписати порядок взаємовідносин, щоб ми чітко і покроково могли виконати наші зобов’язання”, - сказав міністр сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

Згідно з пропозицією української сторони, яка відома УНІАН, консультативна група має об’єднати представників України, країн-членів ЄС, Єврокомісії та найбільших енергетичних компаній для обговорення та консультацій щодо подальшого розвитку газового ринку України на постійній основі.