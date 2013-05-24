Брюссель. 24 травня. УНІАН. 28-29 травня в Брюсселі відбудеться 3-я сесія Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ (ЄС – країни “Східного партнерства”).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європарламенту.

В ході засідання депутати Європарламенту та національних парламентів країн-членів “Східного партнерства” планують схвалити низку доповідей щодо регіональної безпеки, торгівлі, енергетичної співпраці та соціальних питань.

Крім того, в рамках сесії відбудеться засідання робочої групи щодо Білорусі із запрошенням представників білоруської опозиції.

Асамблея також обговорить фінансові інструменти для “Східного партнерства” та політичні послання до саміту “Східного партнерства”, який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі.

В ході сесії Асамблеї до депутатів планують звернутися віце-президент Європарламенту Яцек Проташевіч та комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле.