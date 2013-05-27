Кожара не бачить системи вибіркового правосуддя в Україні

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Леонід Кожара наголошує, що в Україні не існує системи вибіркового правосуддя, а є лише справа колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Кожара заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Я абсолютно переконаний, що така система не існує в Україні”, - сказав міністр.

“Для мене було б простіше, якби замінили вислів “вибіркове правосуддя” на “справу Тимошенко”, - додав він.

Міністр також висловив переконання, що не можна говорити про наявність в Україні політичних в’язнів.

“Ця формула - “політичні в’язні” не існує у наших відносинах з ЄС, Радою Європи, ОБСЄ, ООН. Ми вважаємо, що немає політичних в’язнів в Україні”, - сказав Кожара.

Відповідаючи на запитання щодо рішення Європейського суду з прав людини у справі “Тимошенко проти України”, міністр зазначив, що це рішення вивчають в Україні органи влади, відповідальні за юридичний аналіз, після чого, за його словами, буде зроблено відповідну заяву.