У Президента Франції сподіваються на прогрес України в демократичних реформах

Київ. 5 червня. УНІАН. Дипломатичний радник Президента Франції Поль Жан-Ортіз висловлює сподівання на подальший прогрес України на шляху впровадження європейських норм та стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, який перебуває у Франції з робочим візитом.

Головна увага переговорів була присвячена питанням європейської інтеграції України, зокрема перспективі підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у рамках саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

У цьому контексті Кожара детально поінформував співрозмовника про реалізацію домовленостей 16-го Саміту Україна-ЄС, а саме проведення структурних реформ в системі правосуддя, виборчого законодавства, економічній сфері. Французька сторона позитивно сприйняла викладену інформацію та висловила сподівання щодо подальшого прогресу України на шляху впровадження європейських норм та стандартів.

У ході бесіди також було обговорено актуальний стан і перспективи розвитку українсько-французького політичного діалогу та економічної співпраці.

Сторони із задоволенням констатували активізацію двостороннього співробітництва та підтвердили наміри щодо його подальшої розбудови, йдеться у повідомленні.