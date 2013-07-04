Комітет Європарламенту проведе дослідження щодо програми спостережень США за приміщеннями ЄС

Брюссель. 4 липня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту проведе дослідження щодо програми спостережень США за приміщеннями ЄС.

Про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції.

“За” проголосували 483 депутати, проти – 98, утримались – 65.

Згідно з документом, Комітет в рамках розслідування має зібрати усю можливу інформацію від джерел в ЄС та США, та надати свої висновки до кінця року.

При цьому, передбачається, що Комітет оцінить наслідки діяльності зі стеження для громадян ЄС та їх права на приватне життя та захист персональних даних.

У документі депутати також закликали Європейську комісію, Раду міністрів та країни-члени ЄС розглянути можливість застосування усіх можливих важелів на переговорах з США щодо цього питання, в тому числі призупинення дії угоди про обмін даними авіапасажирів.

Водночас, Європарламент підтримав початок переговорів про нову трансатлантичну торговельну угоду з США, зазначивши, що торговельні переговори не повинні підриватися питання захисту персональних даних.

Як повідомляв УНІАН, кілька тижнів тому стало відомо про програму стеження PRISM, яка дозволяла американським спецслужбам стежити за громадянами в мережі Інтернет, в тому числі у соціальних мережах.

Наприкінці червня німецький журнал Der Spiegel оприлюднив повідомлення також про те, що США стежили за приміщеннями інституцій ЄС, зокрема, шляхом прослуховування телефонних ліній та контролем за Інтернетом.