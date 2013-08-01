Німеччина просить Київ вирішити проблеми німецьких підприємців

Київ. 1 серпня. УНІАН. Влада Німеччини звернулася до українського уряду з проханням посприяти вирішенню проблем, що виникли у німецьких інвесторів, які працюють в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Сергій Арбузов під час вступного слова на засіданні уряду.

«Це питання про роботу інвесторів з Німеччини в нашій країні. І найближчим часом вийде ряд постанов уряду про вирішення цих проблем», - заявив він.

Арбузов також підкреслив, що Україна повинна з усією серйозністю ставитися до критики інших країн на свій рахунок і аналізувати її.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Арбузов зустрівся з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле в Берліні. Під час зустрічі перший віце-прем`єр-міністр України заявив, що асоціація з Європейським Союзом є цивілізаційним вибором України, а всі зусилля керівництва країни направлені на підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

При цьому Вестервелле зазначив, що Німеччина стратегічно зацікавлена в європейському розвитку України і вітає зусилля нашої країни, направлені на досягнення критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Раніше Україна і Німеччина повідомили про намір створити спільну Торгово-промислову палату (ТПП) для розширення торговельно-економічного партнерства, зміцнення співпраці ділових кіл двох країн, захисту німецьких інвесторів і залучення інвестицій в Україну.