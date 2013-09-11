Фюле: ЗВТ з ЄС несумісне з членством в Митному союзі

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле наголошує на несумісності членства в Митному союзі із підписанням угоди про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час свого виступу в Європарламенті в рамках дебатів щодо тиску Росії на країни “Східного партнерства”.

“Це правда, що членство в Митному союзі не сумісно із глибокою та всебічною зоною вільної торгівлі, про що ми ведемо переговори з Україною, Молдовою, Грузією та Вірменією. І це не через питання ідеологічних розбіжностей, це не питання зіткнення економічних блоків чи гри на виживання. Це лише через юридичну неможливість: наприклад, ви не можете одночасно зменшувати ваші митні тарифи в рамках глибокої та всебічної зони вільної торгівлі, та підвищувати їх в рамках Митного союзу”, - сказав комісар.

Він підкреслив, що для того, щоб отримувати переваги від глибокої та всебічної зони вільної торгівлі, країни-партнери мають бути незалежними у визначенні своєї торговельної політики, що не можливо в рамках членства в Митному союзі.

Разом з тим, комісар наголосив на тому, що підписання угод про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі не суперечить угодам, які мають партнери ЄС про вільну торгівлю в рамках СНД. Більше того, комісар наголосив, що на його переконання, угоди про зону вільної торгівлі між ЄС та країнами –східними партнерами сприятиме в майбутньому створенню єдиного економічного простору від Лісабону до Владивостоку.

“Остання річ, яку ми хотіли б бачити – це протекціоністська стіна, яка б розділила континент навпіл”, - наголосив С.Фюле.