У Греції розпочався страйк проти масових звільнень

Київ. 16 вересня. УНІАН. У Греції почався масовий страйк проти звільнень, який, як планується, триватиме п`ять днів.

У понеділок на роботу не вийшли вчителі державних шкіл, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. Держслужбовці, лікарі, юристи і викладацький склад університетів приєднаються до страйку в середу, 18 вересня.

Скорочення робочих місць – одна з умов, які Греція обіцяла виконати в обмін на отримання кредитів від міжнародних кредиторів.

ЄС і МВФ двічі надали Греції пакети фінансової допомоги на загальну суму близько 240 млрд євро.

Кошти були виділені за умови, що уряд скоротить витрати і проведе структурні реформи.