Кожара візьме участь у європейській зустрічі Тристоронньої комісії ЄС

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара візьме участь у 37-й європейській регіональній зустрічі Тристоронньої комісії Європейського Союзу, яка відбудеться 25-27 жовтня у Кракові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, 27 жовтня відбудеться спеціальна тематична панель, присвячена Україні, у якій візьме участь Кожара. У ході панелі планується обговорити, серед іншого, прогрес, досягнутий Україною на шляху підготовки до Вільнюського саміту «Східного партнерства», а також стан підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Європейська регіональна зустріч Тристоронньої комісії розглядається українською стороною як важливий міжнародний захід у контексті підготовки до Вільнюського саміту ЄС”, - сказав Перебийніс.