Німеччина виділить "Укренерго" 150 мільйонів євро на реконструкцію 4 підстацій

Кабінет міністрів України прийняв постанову про реконструкцію чотирьох підстанцій державної компанії - оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" у Харківській та Дніпропетровській областях загальною вартістю 150 мільйонів євро за кошти, які залучаються в рамках меморандуму про спільні наміри уряду України і Федеративної Республіки Німеччина щодо незв'язаного фінансового кредиту в розмірі 500 мільйонів євро.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

"У рамках меморандуму про спільні наміри між урядами України та Федеративної Республіки Німеччина щодо незв'язаного кредиту розміром 500 мільйонів євро на фінансування будівництва та розвитку інфраструктури на сході України, узгоджено фінансування проектів в енергетичній сфері на суму 150 мільйонів євро. В рамках проекту планується здійснити реконструкцію 4 підстанцій "Укренерго" в Харківській і Дніпропетровській областях", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

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Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" проводить будівництво та ремонт багатьох ліній електропередач і підстанцій енергосистеми України. Наприклад, у 2014 році було розпочато будівництво підстанції "Каховська" за фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. На початку серпня 2016 року готовність цієї підстанції була на рівні 90%.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.