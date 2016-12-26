ЄБРР надасть Івано-Франківську кредит на закупівлю тролейбусів і модернізацію інфраструктури

Один з ключових кредиторів корпоративного сектора української економіки – Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділяє комунальному підприємству "Електроавтотранс", який надає послуги громадського транспорту в Івано-Франківську, кредит на суму до 8 мільйонів євро на закупівлю 35 нових низькопольних тролейбусів, реконструкцію і модернізацію тролейбусного депо, а також розширення існуючої мережі електротранспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, що наданий кредит буде супроводжуватися грантом на суму до 1 мільйона євро зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР.

У повідомленні наголошується, що нові тролейбуси, які будуть закуплені в 2017 році, будуть на 25% ефективніші, ніж існуючі, більшість з яких повністю зношені. Крім того, новий рухомий склад буде більш енергоефективним і екологічним.

Проект реалізується в рамках затвердженої ЄБРР в 2015 році програми розвитку громадського транспорту в Україні, метою якої є заміна старіючого міського транспорту новим і екологічним.

Читайте такожЄвропейські тролейбуси можуть з'явитися у Маріуполі вже до кінця року

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня ЄБРР повідомив про намір виділити комунальному підприємству "Кременчуцьке тролейбусне управління" (КТУ, Полтавська обл.) кредит на суму до 8 мільйонів євро на закупівлю 50 нових тролейбусів, запасних частин до них і ремонтно-діагностичного обладнання.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе зобов'язання по наданню майже 12 мільярдів євро в рамках 369 проектів.