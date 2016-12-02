ЄБРР планує у 2017 році зосередитися на підтримці малого і середнього бізнесу в Україні

Один з ключових кредиторів України і найбільший кредитор приватного сектору української економіки Європейський банк реконструкції та розвитку планує в 2017 році продовжувати інвестувати в українську економіку, при цьому зробити акцент на розвитку напряму підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

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Про це повідомив журналістам директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

«Я б назвав два чи три відносно нових для нас секторів, в яких ми працюватимемо більш ефективно. По-перше, це малі та середні підприємства в контексті нашого прямого фінансування, другий сектор - це інформаційні технології», - повідомив Аджунер.

Директор ЄБРР в Україні не назвав передбачуваних обсягів інвестицій банку в Україну наступного року, відзначивши лише, що вони заплановані на рівні 2014-2015 років.

«Якщо говорити щодо обсягів інвестицій в Україну, то в 2014-2015 роках ми інвестували приблизно по 1 млрд на рік, цього року дещо менше. Але на наступний рік у нас є ряд проектів, які перебувають на стадії підготовки, тому ми сподіваємося, що ми зможемо повернутися на попередній рівень, але в будь-якому разі ми будемо більш ефективно працювати в наступному році», - наголосив Аджунер.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада український уряд повідомило з посиланням на підсумки зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, що обсяг інвестицій в Україну Європейського банку реконструкції та розвитку в 2016 році становитиме 400 млн євро, а наступного року ця сума може бути збільшена.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні з 1993 року банк взяв на себе зобов'язання щодо виділення близько 12 млрд євро в рамках 369 проектів по всій країні.