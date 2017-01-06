В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків

Міністерство юстиції України зареєструвало та оприлюднило наказ Міністерства охорони здоров’я, згідно з яким ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть "зайти" в Україну за 17 днів.

Як йдеться в повідомленні МОЗ на сторінці у Facebook, це дозволить збільшити асортимент ліків, яких в Україні зареєстровано близько 10 тисяч.

"Раніше процедура тривала 1-2 роки, і якщо виробник хотів її спростити, спрацьовували корупційні схеми. Виробники не хотіли реєструвати в Україні ліки через складність процесу та корупційну складову. Тому пацієнти були обмеженими у виборі ліків", - зазначають у МОЗ.

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У відомстві уточнили, що йдеться про наказ МОЗ №1245 від 18.11.2016 р. "Про затвердження Порядку розгляду реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), та матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які зареєстровані компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, лікарських засобів, що за централізованою процедурою зареєстровані компетентним органом Європейського Союзу".