Євросоюз відновив імпорт української птиці – Мінагропрод

Європейська комісія відновила припинений у грудні минулого року імпорт української птиці та яєць в країни ЄС з територій, на яких не було зафіксовано спалахів пташиного грипу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Україна і Європейська комісія домовилися про відновлення експорту продукції птахівництва українського виробництва в країни Євросоюзу. Станом на сьогодні постачання курятини на європейський ринок вже здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що Мінагропроду вдалося домовитися з європейською стороною про запровадження регіональних обмежень щодо експорту. Тобто, заборона буде поширюватися тільки на поставки птиці з Херсонської, Одеської і Чернівецької областей, в яких був виявлений вірус.

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"Питання регіоналізації був одним з найбільш чутливих до комунікації з Європейською комісією. В результаті обговорень і прийнятих рішень Україна і ЄС вже застосовують принцип регіоналізації при торгівлі птицею і продуктами птахівництва", - наводяться в повідомленні слова глави міністерства Тараса Кутового.

У міністерстві додали, що, згідно з даними Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, українська сторона розраховує на подальше спрощення режиму взаємної торгівлі з ЄС. Також, згідно з повідомленням, відомство сподівається на повноцінну адаптацію законодавства України до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (SPS) з метою взаємного визнання еквівалентності.

Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні в 2016 році ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

У відповідь на це 6 грудня Європейський Союз заборонив імпорт українського м'яса птиці.

На початку січня 2017 року нові спалахи захворювання були виявлені в Чернівецькій та Одеській областях. Внаслідок цього Білорусь і Гонконг також ввели обмеження на імпорт пташиного м'яса і яєць з цих областей.

Пташиний грип – гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на якій-небудь території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни і вживають відповідних заходів по ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.