Українці диктують світову моду на керамічну плитку (відео)
11:57, 08 травня 2017Євробізнес
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В Україні є справжній плитковий гігант.
Кадр з відео 2+2
Мабуть, жодна людина не уявляє своєї домівки без кахлю. Чи існує мода на керамічну плитку, хто в Україні виробляє її найкраще і найбільше - дивіться в сюжеті "Роби бізнес" на 2+2.
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В Україні є справжній плитковий гігант, який на світовому ринку вже 15 років, розповідають автори сюжету.
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