Українці диктують світову моду на керамічну плитку (відео)

Мабуть, жодна людина не уявляє своєї домівки без кахлю. Чи існує мода на керамічну плитку, хто в Україні виробляє її найкраще і найбільше - дивіться в сюжеті "Роби бізнес" на 2+2.

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В Україні є справжній плитковий гігант, який на світовому ринку вже 15 років, розповідають автори сюжету.