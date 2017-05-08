Українці диктують світову моду на керамічну плитку (відео)

11:57, 08 травня 2017
Євробізнес
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В Україні є справжній плитковий гігант.

Кадр з відео 2+2

Мабуть, жодна людина не уявляє своєї домівки без кахлю. Чи існує мода на керамічну плитку, хто в Україні виробляє її найкраще і найбільше - дивіться в сюжеті "Роби бізнес" на 2+2.

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В Україні є справжній плитковий гігант, який на світовому ринку вже 15 років, розповідають автори сюжету.

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Теги: #бізнес