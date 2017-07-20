МЗС вивчає можливість відкриття додаткових консульств у ЄС через безвіз

Міністерство закордонних справ України вивчає можливість відкриття додаткових консульських установ в окремих країнах Європейського Союзу у зв’язку зі скасуванням вимог отримання українцями віз для здійснення короткотермінових поїздок в ЄС.

Про це офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив під час круглого столу в УНІАН на тему: "Чи беруть українці Європу штурмом? Підсумки безвізового режиму з ЄС після першого місяця дії". Захід відбувся у рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту «#EUkraine».

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"Висхідна динаміка руху українців до країн Європейського Союзу з правом безвізу очевидно, що ставить певні вимоги, вносить корекції до механізму, до особливостей, до системи роботи консульських і дипломатичних установ України. Ми аналізуємо під цю пору можливість заснування, відкриття нових консульських установ в окремих країнах Європейського Союзу", - сказав Кирилич.

"Але маю зауважити, що це питання перспективного характеру. На цьому етапі ми застосуємо механізм так званого консульського виїзного обслуговування. Отже, якщо десь, скажімо, в одній частині країни спостерігається велике згромадження українців, то організовуються регулярні виїзди консулів на місце для того, аби надати необхідні консульські послуги", - додав дипломат.

Також він повідомив, що в МЗС працюють над удосконаленням технологічного забезпечення і спрощення системи одержання послуг українців за кордоном, передусім, мова йде про систему "електронний консул".

"Цей інформаційний продукт, технологічний продукт, який розробляється міністерством задля спрощення і виведення, так би мовити, на сучасний рівень надання консульських послуг громадянам України", - пояснив Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.