Понад 70% українців не планують відвідувати ЄС у найближчий рік незважаючи на безвіз - опитування

Понад 70% українців не мають наміру відвідувати країни Європи впродовж найближчого року, незважаючи на запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Згідно з даними дослідження, на запитання, чи були ви коли-небудь за кордоном, 57,1% опитаних відповіли, що ніколи не були за межами України. У той же час 42,9% вказали, що відвідували хоча б одну іноземну країну.

При цьому абсолютна більшість (70,3%) тих, хто коли-небудь був за кордоном, їздили до країн Європи. 29,7% - не були у європейських країнах.

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Разом з цим соціологи, посилаючись на запровадження з 11 червня 2017 року безвізового режиму з країнами Європейського Союзу (за винятком Ірландії та Великої Британії) та Шенгенського простору, запитали, чи планують українці протягом року відвідати країни Європи.

Як свідчать результати дослідження, попри запровадження безвізу, більшість українців (71,6%) не планують поїздок до Європи найближчим часом. Серед них, "скоріше ні" відповіли 20,3% опитаних, а "точно ні" - 51,3%.

Водночас майже кожний четвертий респондент (22,6%) збирається поїхати до європейських країн. Серед них "точно так" відповіли 9,9%, "скоріше так" - 12,7%.

Серед тих, хто не планує поїздку до Європи, переважна більшість (76,9%) відповіли, що їм не дозволяє це робити матеріальний стан.

Крім того, 15,4% з них заявили, що не мають бажання відвідувати Європу (більшість таких українців проживає у південному та центральному регіонах, менше - на сході і півночі, майже не обрали цей варіант жителі заходу).

Водночас не зможуть відвідувати країни Європи через стан здоров'я 14,4% з цих респондентів (переважно люди старшого віку).

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Під час проведення дослідження соціологи використовували два методи: фокус-групові дискусії та особисте інтерв'ю. Зокрема, у квітні було проведено 6 фокус-груп, по дві (з прихильниками і супротивниками ідеї євроінтеграції) у кожному з трьох міст: Києві, Львові та Дніпрі. До участі у дискусіях запрошувались українці віком від 18 до 65 років. Кожна з груп складалася порівну з чоловіків і жінок.

У травні-червні, після проведення фокус-групових дискусій, було проведено особисті інтерв'ю відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2 тис. респондентів у віці від 18 років в усіх регіонах (без врахування окупованих територій АР Крим, міста Севастополь, Донецької і Луганської областей). Польовий етап дослідження проходив з 26 травня по 6 червня 2017 року. Похибка репрезентативності не перевищує +/- 2,2%.