Гройсман: торгівля між Україною та ЄС зросла на 29%

Двостороння торгівля між Україною і Європейським Союзом зросла на 29%, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції в Брюсселі.

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«На сьогодні ми маємо 29% зростання двосторонньої торгівлі. Ми дякуємо ЄС за додаткові торговельні преференції», - сказав прем'єр.

За словами очільника уряду, Україна віддана продовженню реформ і виконанню угоди про асоціацію для подальшого посилення економічної співпраці з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, торговельний обіг з ЄС становить 43% у загальному товарообороті України. Президент України Петро Порошенко очікує, що невдовзі 50% товарообороту України припадатиме на країни Євросоюзу.