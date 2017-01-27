Обсяг торгівлі між Україною і ЄС становить 41% - віце-прем'єр-міністр

Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що обсяг торгівлі між Україною і Європейським Союзом складає 41% в загальному міжнародному товарообігу України.

Читайте такожПорошенко закликав Європарламент збільшити квоти та преференції для українського експорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час дискусії «Європейська інтеграція – 2017: вибір зроблено. Змінюємось разом!».

За її словами, за перші 10 місяців 2016 року тимчасового застосування Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині функціонування зони вільної торгівлі товарообіг між Україною та Євросоюзом збільшився на 6%.

Віце-прем`єр нагадала, що через російську агресію Україна втратила ринки в Росії та можливість транзиту через російську територію українських товарів до країн Центральної Азії.

Читайте такожЧастка ЄС в обсязі українського експорту становила майже 38%, частка Росії скоротилася до 10%

"Але за цей час обсяги торгівлі України з Європейським Союзом вийшли на перше місце і складають на даний момент 41% цього обсягу. Тому ми дуже розуміємо, що це є наш основний торговельний партнер, і розвиток взаємин і торгівлі з цим партнером дає нам не лише можливості представлення себе на європейських ранках, а й відкриває додаткові можливості на треті ринки", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Вона висловила надію, що наступний рік у торгівлі з ЄС стане ще більш динамічним. "Ми зараз з Європейським Союзом працюємо над тим, щоби ці параметри зросли", - сказала віце-прем'єр.

У цьому зв'язку вона відзначила, що пріоритетом України у 2017 році є збільшення додаткових автономних торговельних преференцій, які були запропоновані Європейською комісією, і тепер повинні бути схвалені як Європейським парламентом, так і Європейською Радою.

"Ми розраховуємо також, що нам вдасться просунутися по зменшенню не тарифних бар'єрів, які зокрема пов'язані з санітарними і фітосанітарними заходами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року Єврокомісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти для експорту деяких видів української продукції на європейський ринок. Зокрема, збільшуються квоти для меду (3000 тонн на рік), переробленої зернової продукції (7800 тонн на рік), продукції з томатів (5000 тонн на рік), виноградного соку (500 тонн на рік) і вівса (4000 тонн в рік). При цьому для пшениці, борошна і круп з неї квоти збільшуються до 100 тис. тонн на рік, для продукції з кукурудзи (крім насіння, борошна і крупи) – до 650 тис. тонн на рік, для продукції з ячменю (крім борошна і гранул) – до 350 тис. тонн на рік.

Крім того, для більшості популярних добрив мито буде знижено до 0 (за винятком сечовини – мито на рівні 3% від митної вартості).

Також ЄС має намір знизити до нуля мито на українське взуття, мідні прутки і дріт, алюміній і похідну продукцію (включаючи алюмінієві профілі), відеокамери, відеотюнери, приймальну апаратуру для телевізорів і радіоресиверів.

За оцінками уряду, економічний ефект від можливого збільшення квот на експорт української агропродукції на ринок ЄС становитиме близько 200 млн дол.