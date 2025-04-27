Їй вже ввели протиботулічну сироватку.

Цього року в Запоріжжі виявили два випадки ботулізму, один з них є незвичним для України та ще ніколи не фіксувався в цьому регіоні.

Як повідомляють у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, перша людина захворіла через вживання в'яленого ляща, а от другій діагностували ятрогенний ботулізм. Він виникає внаслідок введення ботулотоксину при проведенні косметологічної маніпуляції. Медики надали обом пацієнтам необхідну допомогу та ввели протиботулічну сироватку:

"Ботулізм - це серйозне, іноді смертельне захворювання, що вражає нервову систему, спричинене ботулотоксином. Зараження відбувається через вживання їжі, що містить токсин, часто домашнього консервування".

Що відомо про ботулізм

Як зазначають спеціалісти, ботулотоксин має нейротоксичну дію та призводить до блокування нервових імпульсів. У медицині це використовують для розслаблення м’язів - як у випадку з косметичними процедурами, так і для лікування деяких захворювань.

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Потрапляння ботулотоксина з їжею у травну систему викликає тяжке отруєння. Хворі відчувають м’язову слабкість, сильно виражену сухість у роті, а також скаржаться на нечіткий зір та/або виражене двоїння предметів.

За словами лікарів, токсин, який викликає ботулізм, не можна визначити за кольором або смаком. Зазвичай продукти, які містять його збудник, не змінюють зовнішнього вигляду.

Влітку 2022 року київська Держпродспоживслужба повідомляла про розслідування випадку ботулізму в одному з районів столиці. Тоді до лікарні потрапила жінка, яка купила в магазині в'ялену рибу.

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