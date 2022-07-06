Постраждала госпіталізована, їй ввели сироватку.

Головне управління Держпродспоживслужби Києва розпочало епідрозслідування через зафіксований випадок ботулізму у Дарницькому районі.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

"За інформацією Держпродспоживслужби, 2 липня жінка придбала в’ялену рибу в магазині "Пчілка" за адресою вул. Олени Пчілки, 7-Б", - йдеться у повідомленні.

Постраждала госпіталізована, їй ввели сироватку.

У КМДА нагадують, що ботулізм – дуже небезпечна хвороба, що може призвести до паралічу та смерті. Причиною захворювання найчастіше стає вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті чи термічно оброблені.

Як повідомляв УНІАН, у кінці червня у Дарницькому районі Києва госпіталізували із сальмонельозом майже 30 людей, вони їли шаурму.

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