Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

Ревакцинальна та додаткова дози щеплення проти COVID-19 є зовсім різними.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Це різні речі. Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив Ляшко.

Він нагадав, що ревакцинальну дозу вже ввели для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози. Станом на сьогодні ревакцинальну дозу вже отримало 367 осіб.

Читайте такожТретю дозу вакцини від коронавірусу зможуть отримати ще деякі українці

"Також, згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Modernа та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко.

Отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти COVID-19.

"Люди з рядом тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - розповів Ляшко.

Отримати додаткову дозу вакцини можуть:

люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо);

люди з ВІЛ-інфекцією;

люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин;

люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулювальну терапію;

люди після хімієтерапії або променевої терапії;

люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

"Звісно, що це неповний перелік станів та показань для отримання додаткової дози. Якщо людина має захворювання або під час щеплення проходила лікування, яке могло вплинути на її імунну систему, їй слід порадитися зі своїм сімейним чи профільним лікарем. Той визначить, чи потрібна їй додаткова доза антиковідної вакцини, та у разі потреби випише їй направлення на щеплення"- сказав Ляшко.

Введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози.

Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показаннями можуть одержати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, з 24 грудня медики і співробітники будинків інтернатного типу можуть отримати ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізовані проти COVID-19 понад 13,3 млн осіб, отримали додаткову дозу – 1 тис. 811 людей, ревакцинальну – 367.