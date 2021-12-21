У KSE прогнозують початок зростання захворюваності вже у січні.

Україна увійде у 2022 рік з меншим рівнем захворюваності на COVID-19, ніж у 2021-му.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"За оцінками KSE, Україна увійде у 2022 рік із меншим рівнем захворюваності, ніж входила у 2021 рік", - зазначив він.

За словами Ганиченка, це є позитивним моментом, адже у KSE очікують на початок зростання захворюваності вже у січні 2022 року.

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"І менший рівень захворюваності перед початком зростання є позитивним моментом у порівнянні з початком 2021 року", - пояснив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними KSE, протягом тижня кількість нових виявлених випадків COVID-19 в Україні зменшилася на 22%.

Станом на 21 грудня Україна посідає 14-ту позицію серед 15 великих країн Європи за рівнем захворюваності на COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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