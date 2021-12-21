Для цього законтрактували понад 40 млн доз вакцини проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я розраховує на повторну вакцинацію проти коронавірусу 70% дорослого населення.

Про це на брифінгу 21 грудня повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Читайте такожУкраїнці почали отримувати бустерні дози вакцини проти коронавірусуВідтак Україна домовилася про постачання майже 42 мільйонів доз COVID-вакцини наступного року. Це:

25 мільйонів доз вакцини Pfizer;

6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac;

10 мільйонів доз вакцини різних виробників за механізмом COVAX.

"У нас вже гарантовані надходження, щоб 70% населення України мали повноцінну ревакцинацію від коронавірусу двома дозами", - зазначив Кузін.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що для того, щоб почати щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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