У Дніпрі в лікарні помер військовий, який врятував під час артобстрілу на Донбасі свою доньку (фото, відео)

За словами головного лікаря, у доньки загиблого - акубаротравма, струс мозку, вона одужує.

Сьогодні вночі в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова помер військовослужбовець, який врятував під час артобстрілу на Донбасі свою доньку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

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«Микола, старший сержант, 48 років із Кіровоградської області. Донька - Ярослава, санінструктор тієї ж частини. Раптовий артобстріл не залишав шансів. Міна вибухнула за три метри від них. Микола своїм тілом накрив доньку», - написав Риженко.

За його словами, поранених доставили до лікарні 25 травня. Боєць отримав тяжке осколкове поранення голови й переніс безліч операцій у лікарні.

«Сьогодні вночі всі кращі реаніматологи Мечникова на чолі з Ігорем Йовенком чотири рази запускали його серце», - розповів головний лікар.

Риженко додав, що у доньки загиблого - акубаротравма, струс мозку, вона одужує.