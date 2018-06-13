В Україні зростає кількість випадків "завезеної" малярії

В Україні щорічно реєструють в середньому близько півсотні випадків так званої "завезеної" малярії.

Двоє людей померли цього року в Україні від малярії – хворі просто пізно звернулися по допомогу. Іще дев'ятьох вдалося врятувати.

Як йдеться в сюжеті ТСН, один із врятованих - Кумар, студент із Індії, майбутній стоматолог. Малярією він захворів уже вдруге. Перший раз ще вдома, в Індії, а в Україні стався рецидив. Тутешні лікарі з малярією раніше не стикалися, тому на діагностування пішло кілька днів. Заразити однокурсників він не міг, бо хвороба передається лише комарами.

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Ще один, хто пережив малярію, - Юрій. Він об'їздив ледь не увесь світ - незвідані землі планети це його стихія і завжди був готовим до небезпеки.

Щеплення від малярії не існує. Таблетки для профілактики він не пив, в Україні вони не сертифіковані. У джунглях користувався протималярійними браслетами. Коли після Мадагаскару у нього підвищилася температура, Юрій самотужки лікував застуду.

"Мені телефонує дружина, питає, чи усе у мене добре. Я кажу, що все добре, і починаю говорити німецькою мовою, яку я ніколи не знав. Відповів, подивився на телефон і після цього відкрив очі через два тижні", - розповідає чоловік.

Вийти із малярійної коми - це просто диво. А ще фаховість лікарів та наявність препаратів витягли Юрія з того світу.

«В Україні щорічно реєструють в середньому близько півсотні випадків так званої "завезеної" малярії. Ми всі у зоні ризику. Половина населення планети ризикує захворіти на малярію. Комарі подорожують у валізах літаками далеко за межі свого звичного ареалу. В Україні є сім із півтори сотні різновидів малярійного комара і нас рятує лише відсутність сталого осередку інфекції», – зазначається в сюжеті.

Головні ознаки – лихоманка та висока температура. Тому хворобу часто плутають із застудою.

Мисливцям на екзотику лікарі радять не втрачати пильність протягом двох років після останнього візиту до потенційно небезпечних країн. При підвищенні температури треба не лікувати самостійно застуду, а здати кров на малярію.