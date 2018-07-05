"Майже як у хорорі про повстання машин": Супрун назвала головну небезпеку вбиралень

Коли ви миєте руки після вбиральні, а потім висушуєте їх за допомогою сушарки, вони можуть залишитись не такими чистими, як ви думаєте.

Результати досліджень останніх років показали, що сушарки для рук дуже небезпечні для здоров'я.

"Майже як у хорорі про повстання машин - вони (сушарки - Ред.) акумулюють різні бактерії та мікроорганізми з повітря приміщення, а потім випускають їх назад, в тому числі на ваші вже чисті руки", - пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

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Тому, наголосила вона, коли ви миєте руки після використання вбиральні, а потім висушуєте за допомогою сушарки, вони можуть залишитись не такими чистими, як ви думаєте.

Загалом, досліджень на цю тему було проведено досить багато, і їхні результати часто суперечать одне одному, додала Супрун.

Але не сушити руки після миття - теж не вихід, оскільки, як пояснила в.о. міністра охорони здоров'я, бактерії на вологих руках теж розповсюджуються та навіть передаються швидше.

Тож Супрун дала низку рекомендацій:

- якщо ви власник сушарки для рук - вчасно змінюйте фільтри. Це стосується передусім адміністрацій закладів, які відвідує велика кількість людей.

- поставте у приміщенні одноразові рушники для рук: це найбільш безпечний та швидкий метод сушіння рук з точки зору гігієни;

- якщо маєте вибір між сушаркою та рушником - обирайте рушник.

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