Учені розповіли, чим можна заразитись у громадському туалеті

Чи можна підчепити мікроби від стільчака у громадському туалеті? Відповідь на це питання дали вчені з Великобританії.

Професор Університету Лейчестера Прімроуз Фрістоун розповіла, наскільки висока небезпека зараження при відвідуванні громадських туалетів.

Більшість з нас переносить приблизно по кілограму бактерій. Більша їхня частина міститься саме у кишечнику, де крім бактерій також проживають грибки, цвіль, віруси, а часом, і паразити, передає "МедикФорум".

Читайте такожЯк правильно мити руки

Дослідження показують, що мікроби з кишечника заповнюють випорожнення приблизно на 25-50%, в яких величезна різноманітність патогенів, що можуть передаватися між людьми. Серед них бактерії Campylobacter, Enterococcus, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus та Yersinia, а також норовіруси, ротавіруси, гепатити А та О.

Але все-таки ймовірність заразитися якою-небудь небезпечною інфекцією від стільчака в туалеті дуже низька, оскільки більшість кишкових хвороб потребує передачі з рук у рот, зазначають вчені.

"Захисні системи людського організму дозволяють нам зустрічати виклики, які кидає відвідування громадських туалетів. Також, оскільки такі зараження все-таки можливі, в більшості подібних місць проводиться регулярна протибактеріальна чистка. Але якщо ви все-таки боїтеся чогось подібного, можна брати із собою спеціальні антисептичні серветки і протирати ними стільчак перед тим, як його використовувати. Не забувайте також ретельно мити руки після використання туалету", - рекомендують дослідники.

Раніше дослідження показали, що на обладнанні, тренажерах і вільних вагах фітнес-клубів живе величезна кількість бактерій. Кожен раз, коли ми торкаємося будь-яких поверхонь у залі, на наші руки потрапляють тисячі мікроорганізмів. Серед них ті, що викликають пневмонію або сепсис.