Зайцева під час кривавої ДТП у Харкові перебувала у стані наркотичного сп'яніння - МОЗ

Це підтвердив Центр психічного здоров‘я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ, суд долучив висновок центру до матеріалів справи.

Водій-учасниця дорожньої аварії з шістьма загиблими, що сталася у Харкові у жовтні 2017 року на вулиці Сумській, Олена Зайцева, під час ДТП перебувала в стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомила виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Зайцева, яка перебувала за кермом авто, що наїхало на натовп людей на пішохідному переході в Харкові, на час ДТП була в стані наркотичного сп’яніння. Це підтвердив Центр психічного здоров‘я та моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерство охорони здоров'я України. Суд долучив висновок Центру до матеріалів справи", - зазначила вона.

За словами Супрун, Центр МОЗ підготував такий висновок на звернення адвоката постраждалих.

"За місяці розгляду справи в суді так і не вдалося отримати вичерпної відповіді на запитання - чи вживала Зайцева наркотики, коли сіла за кермо і сталася аварія. Лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів та керувала відбором необхідних біологічних зразків, зникла. Лікар-лаборант, який аналізував біологічні зразки, в залі суду не зміг надати однозначної відповіді на запитання про наявність наркотиків в організмі Зайцевої. Втім, висновок Центру психічного здоров‘я та моніторингу наркотиків і алкоголю свідчить: Зайцева станом на 18 жовтня 2017 року перебувала в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих речовин", - написала очільника Мінохоронздоров’я.

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Вона зазначила, що у всіх суперечливих випадках відповідно до Інструкції, затвердженої спільним наказом МВС та МОЗ, необхідно звертатися до Центру.

«Сподіваюся, всі обставини ДТП будуть взяті до уваги та суд зробить справедливі висновки», - наголосила Супрун.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення автомобіля «Лексус» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, яка проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.