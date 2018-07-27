У Харкові фігурантка кривавої ДТП Зайцева пропускала заняття в автошколі – поліція

За даними поліції, зараз вирішується питання про позбавлення державної акредитації автошколи, яку відвідувала Зайцева.

У Харкові водій-учасниця дорожньої аварії з шістьма загиблими, що сталася у жовтні 2017 року на вулиці Сумській, Олена Зайцева пропускала заняття в автошколі.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За відомостями поліції, на цей час проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 367 ККУ (службова недбалість) з метою встановлення порушень службової діяльності, а також позбавлення державної акредитації вказаної автошколи.

Читайте такожУ справі Зайцевої сплив ще один скандальний нюанс

«В ході розслідування виявлені факти пропуску занять учнями групи, у якій навчалась Зайцева. Також встановлений неоспорюваний факт пропуску занять безпосередньо Зайцевою. Слідство триває», - зазначили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення автомобіля «Лексус» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.