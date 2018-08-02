Вагітна в 17: у Дніпрі дівчина готується народити трійню (фото)

17-річна Вікторія незабаром стане мамою трійнят.

У перинатальному центрі Дніпра зараз перебуває 17-річна мешканка Верхньодніпровська Вікторія, яка незабаром стане мамою трійнят.

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Про це повідомили у Facebook-сторінці Верхньодніпровського району.

УЗД показало, що на світ з'являться три дівчинки. Зазначається, що в рідному місті дівчини народження трійнят – подія нечаста: востаннє таке було 50 років тому.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Одесі жінка народила двійню дорогою з пляжу.