Вагітна в 17: у Дніпрі дівчина готується народити трійню (фото)

13:10, 02 серпня 2018
Країна
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Дівчина чекає трійню / фото facebook.com/Verhndistrict

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Про це повідомили у Facebook-сторінці Верхньодніпровського району.

УЗД показало, що на світ з'являться три дівчинки. Зазначається, що в рідному місті дівчини народження трійнят – подія нечаста: востаннє таке було 50 років тому.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Одесі жінка народила двійню дорогою з пляжу.

фото facebook.com/Verhndistrict

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Теги: #Дніпро#вагітність#пологи