Вагітна в 17: у Дніпрі дівчина готується народити трійню (фото)
13:10, 02 серпня 2018Країна
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17-річна Вікторія незабаром стане мамою трійнят.
Дівчина чекає трійню / фото facebook.com/Verhndistrict
У перинатальному центрі Дніпра зараз перебуває 17-річна мешканка Верхньодніпровська Вікторія, яка незабаром стане мамою трійнят.
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Про це повідомили у Facebook-сторінці Верхньодніпровського району.
УЗД показало, що на світ з'являться три дівчинки. Зазначається, що в рідному місті дівчини народження трійнят – подія нечаста: востаннє таке було 50 років тому.
Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Одесі жінка народила двійню дорогою з пляжу.
фото facebook.com/Verhndistrict
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