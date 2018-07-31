В Одесі жінка народила двійню дорогою з пляжу
09:48, 31 липня 2018Країна
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Нетривіальна подія сталася 30 липня вдень на одеському узбережжі.
Жінка народила двійню / фото pixabay.com
У вагітної жінки, яка прогулювалася після відпочинку на пляжі в Одесі, несподівано для неї та людей почалися пологи.
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Допомогу породіллі надали перехожі та працівники муніципальної варти, які чергували біля спуску з вулиці Віце-адмірала Азарова, передає "Думська".
До моменту приїзду "швидкої" з'явилася на світ перша дитина. Другою вже зайнялися медики.
За словами мимовільних акушерів, пологи пройшли успішно і без патологій.
Раніше репродуктологи заявили про народження в Україні першої у світі дитини після пронуклеарного перенесення ядер - інноваційного репродуктивного методу, який ще називають "дитина від трьох батьків".
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