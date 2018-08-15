Будуть видавати при народженні дитини: стало відомо, з чого складатиметься "пакунок малюка" в Україні

Цю одноразову допомогу вартістю до 5 тис. грн вручатимуть з 1 вересня родинам при виписці з пологового будинку.

Міністерство соціальної політики України визначило деталізований перелік дитячих товарів загальною вартістю до 5 тис. грн для комплектування одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» при народженні дитини.

Про це повідомляє прес-служба відомства з посиланням на відповідний наказ №1025 від 17 липня 2018 року «Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини», прийнятий відповідно до доручення прем’єр-міністра України та на виконання постанови Кабінету міністрів від 20 червня № 512.

Як зазначається, соціальний проект «Пакунок малюка», у першу чергу, покликаний «допомогти українським родинам забезпечити новонароджених найнеобхіднішими і високоякісними речами».

У відомстві зауважили, що окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок також міститиме інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною.

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«Пакунок малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою і видаватиметься по одному на кожну дитину, а отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини», - йдеться у повідомленні.

Отже, з 1 вересня цього року українські сім’ї при народженні дитини отримають набір із 25 речей для новонароджених. До набору входять, зокрема: підгузки (не менше 94 штук в упаковці), вологі серветки (не менше 56 штук в упаковці), ситцеві пелюшки (розмір 80 x 95 см), фланелева, муслінова, а також багаторазова вологостійка пелюшки (розмір 60 х 80 см), дві шапочки, боді з коротким рукавом та боді з довгим рукавом, штани-повзунки, «чоловічки» з довгим рукавом та штанцями, шкарпетки.

Також «пакунок малюка» включає: термометр для води; термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником; ножиці манікюрні дитячі; прокладки для лактації (не менше 60 штук), ковдра тепла/демісезонна та плед-ковдра; матрац для колиски; рушник махровий для купання з кутком; іграшка-брязкальце; крем та рідке мило-шампунь дитяче.

Весь комплект буде упакований в коробку-колиску з міцного картону, розмір 43×70×27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою та повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. А для зміцнення конструкції, в дно та бокові стінки мають бути додані окремі вставки.

Такий пакунок надаватиметься кожній родині при виписці з пологового будинку.