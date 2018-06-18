Що пити у спеку: Супрун зруйнувала черговий міф

За словами Супрун, від солодких напоїв у спеку краще утриматись - вони сприяють розвитку карієсу і годують нас порожніми калоріями.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чи можна у спеку охолодитися, випивши крижаної води чи з'ївши морозива.

"Холод, який нам передасть 100 грамів морозива, несуттєвий - адже ми важимо десятки кілограмів. Зате воно дасть нам енергію, а отже, тепло. Приємні відчуття від морозива пов’язані, передусім, із його смаком. А свіжість від льодів чи холодної води - із дією холоду на рецептори ротової порожнини і позбавлення нас відчуття спраги", - розвінчує вона на своїй сторінці у Facebook черговий міф.

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За словами Супрун, щоб відчути прохолоду, слід охолодити шкіру, а не шлунок. А шкіра охолоджується, коли з неї випаровується волога, наприклад, піт.

"Експериментально доведено, що тіло реагує на холодну воду зменшенням потовиділення, а отже - гірше охолоджується і зберігає тепло. Натомість, гарячий чай додає нам тепла, і цим самим змушує надмірно пітніти. Якщо погода суха, вітряна, ми не щільно одягнені, тоді піт буде вільно випаровуватись і дарувати шкірі жадану прохолоду", - розповіла в.о. глави МОЗ України.

Також вона додала, що у вологі чи геть безвітряні дні, чи коли на вас багато одягу, цей трюк із чаєм чи теплою водою може не спрацювати. Тоді радять пити прохолодну воду. Холодну воду варто також пити людям, що не пітніють через власні фізіологічні особливості.

Раніше Супрун відповіла на нагальне питання у період спеки: чи можна захворіти від кондиціонера. Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним, проте дуже важливо користуватися ним правильно, наголосила в.о. міністра охорони здоров'я та дала кілька порад.