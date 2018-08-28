Чверть грошей на ліки українці витрачають на фуфломіцини

Приймати сумнівні лікарські засоби дуже ризиковано для здоров’я, наголосила Супрун.

26% грошей, які українці витратили на ліки в аптеках у 2017 році, пішли на препарати, які не допомагають.

Це 13,9 мільярда грн з 53,6 мільярдів, які загалом було витрачено в аптеках торік. Таке дослідження презентувала група експертів, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, поширення в Україні ліків, у яких відсутні наукові підстави для клінічного застосування, є проблемою як для медиків, так і для пацієнтів. Втім аналіз ринку таких "препаратів" у нашій країні дотепер не проводився.

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"Зокрема він показав, що за останні 5 років (2013-2017) українці витратили в аптеках 3,6 мільярда доларів на лікарські препарати рослинного походження, гомеопатію та інші препарати без доведеної ефективності", - зазначила в.о. глави МОЗ.

Крім того, додала Супрун, один з найпопулярніших засобів, який часто рекомендується для лікування захворювань головного мозку, порушень кровообігу, діабетичної полінейропатії, виробляється з крові телят та відсутній у міжнародних клінічних настановах.

"Українці витрачають мільярди на різноманітні нейропротектори та ноотропи, гепатопротектори, кардіопротектори, хондропротектори та препарати від гострих респіраторних інфекцій, які також не мають доказової бази застосування. Добре, що завдяки широкій просвітницькій роботі, зокрема серед лікарів, українці вже почали витрачати менше коштів на фуфломіцини від застуди", - пише виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Ситуація, в якій громадяни витрачають шалені гроші на ліки без доведеної ефективності, є неприйнятною, наголосила Супрун й додала, що приймати сумнівні лікарські засоби дуже ризиковано для здоров’я.