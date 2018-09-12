Померла дівчинка, яка впала в кому після отруєння в таборі на Київщині

За життя дитини боролися кілька місяців.

8-річна дівчинка Марго, яку у тяжкому стані госпіталізували з дитячого табору "Славутич" на Київщині і яка з липня перебувала в комі, померла в лікарні "Охматдиту".

Про це ТСН повідомили у лікувальному закладі.

Дівчинку з ознаками розладу травлення, загальною слабкістю, блювотою до лікарні ввечері 2 липня привезла мама.

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"Потім у дитинки різко погіршився стан уже під час огляду лікарями, вона знепритомніла, а десь близько 20:40 у неї почалися судоми. Її перевели до реанімаційного відділення, підключили до апарату штучної вентиляції легень. Викликали реанімаційну бригаду, вона приїхала о 5 ранку 3 липня. На цей момент дівчина мала серцеву і легеневу недостатність і перебувала у комі другого ступеню", - наголосив очільник КОДА.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у дитячому спортивному таборі на Київщині зафіксували випадок масового отруєння дітей. 11 вихованців потрапили до медичного ізолятору табору. Ще одна дитина, 8-річна дівчинка, впала у кому та була госпіталізована до реанімації.