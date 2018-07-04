Названо ймовірну причину отруєння дітей у таборі на Київщині: тренери добу зберігали йогурти у своїх кімнатах

У таборі отруїлися 12 вихованців спортивної школи, 8-річна дівчинка з попереднім діагнозом «енцефаліт» перебуває у важкому стані в лікарні ОХМАТДИТ.

Тренери вихованців «Школи Дерюгіних», які отруїлись у таборі в Київській області, добу зберігали видані дітям на підвечірок йогурти у власних кімнатах без дотримання відповідної температури.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Як нагадали у відомстві, 2 липня у селі Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців «Школи Дерюгіних», які тренуються та відпочивають у ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич».

Спеціалісти Переяслав-Хмельницького райуправління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області того ж дня провели санітарно-епідеміологічне розслідування, у ході якого встановлено наступне: станом на 2 липня у «Славутичі» перебували 226 дітей, серед них у супроводі трьох тренерів - 26 дітей з Києва та Київської області, які відвідують ДЮСШ. Було з’ясовано, що 30 червня, згідно з меню, 226 дітям на підвечірок видали йогурти з наповнювачем «злаки» та з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких спливав наступного дня, 1 липня.

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Фахівці Держпродспоживслужби обстежили харчоблок закладу та відібрали проби харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень.

У ході епідрозслідування було встановлено, що 30 червня тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів, виданих на підвечірок, та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу.

12 дітей, які захворіли, є членами однієї групи вихованців ДЮСШ. Станом на 3 липня погіршення стану здоров’я дітей з інших груп не реєструвалося. При цьому всі вони харчувалися в одній їдальні.

8-річна дівчинка з попереднім діагнозом «енцефаліт» перебуває у важкому стані в національній дитячій спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ. Ще 11 дітей - у задовільному стані. З них 10 дітей батьки забрали додому, а одна дитина залишається в ізоляторі табору.

Як повідомляв УНІАН, за фактом отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.