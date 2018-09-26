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На Землю у жовтні чекає новий метеоудар

13:18, 26 вересня 2018
Країна
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Магнітні бурі знову вируватимуть на Землі / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Крім того, 2, 11, 18 і 20 жовтня магнітосфера буде збудженою, люди можуть відчути легке нездужання.

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Як зазначають медики, приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час магнітних бур. Багато людей у ці дні відчувають дискомфорт і розлади нервової системи. Такі явища також супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску.

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Теги: #Земля#магнітна буря