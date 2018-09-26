На Землю у жовтні чекає новий метеоудар

Середня магнітна буря очікується 8 жовтня, 7, 10 і 19-го числа - слабка.

7, 8, 10 і 19 жовтня на Землі очікуються магнітні бурі. Вона досягнуть рівня G1 і G2 за п'ятибальною шкалою.

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Крім того, 2, 11, 18 і 20 жовтня магнітосфера буде збудженою, люди можуть відчути легке нездужання.

Як зазначають медики, приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час магнітних бур. Багато людей у ці дні відчувають дискомфорт і розлади нервової системи. Такі явища також супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску.