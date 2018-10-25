Супрун добралася до зубів мудрості й зруйнувала міф про них

Найчастіше хірургічне ускладнення від восьмих зубів – це запалення слизової навколо зуба мудрості.

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун разом зі щелепно-лицевим хірургом Євгеном Фесенком пояснила, як запобігти проблемам із зубами мудрості.

Зуби мудрості (восьмі зуби, треті моляри) найчастіше прорізаються у віці від 16 до 26 років. Вони відносяться до рудиментарних зубів, тобто зубів, які еволюційно втратили своє значення. Вони часто ростуть криво і навскіс або можуть все життя залишатися в щелепі, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Для того, щоб запобігти ускладненням, пов'язаних із зубами мудрості, в.о. глави МОЗ рекомендує:

- періодично проходити огляди в стоматолога;

- за призначенням лікаря робити рентгенографію для оцінки стану зубів мудрості і прилеглих тканин.

Лікар може запропонувати видалити зуб мудрості, якщо:

- у прилеглих м’яких тканинах розвиваються гнійно-запальні процеси;

- при розвитку кіст щелепи чи пухлин від зуба мудрості;

- у разі постійного травмування (накушування) зубом мудрості слизової оболонки порожнини рота;

- за 6 місяців до операції з корекції форми нижньої щелепи (ортогнатичної операції);

- треба запобігти перелому нижньої щелепи у людей, що займаються контактними видами спорту;

- при скупченості зубів або зміщенні зубів верхньої та нижньої щелепи.

"У віці 7-11 років лікар може спрогнозувати, чи вистачить місця в нижній щелепі для прорізування зубів мудрості. Якщо його виявиться недостатньо – показано видалення таких зубів мудрості на стадії зачатка чи стадії первинної кальцифікації (і таке втручання називається гермектомією)", - пояснила Супрун.

Також вона додала, що якщо зуб мудрості "захворів" - є карієс, пульпіт чи періодонтит, то в такому випадку лікування не призначається, як для інших зубів.

Найчастіше хірургічне ускладнення від восьмих зубів – це запалення слизової навколо зуба мудрості (перикороніт).

"Помилково цей стан пацієнти розцінюють як "прорізання зуба мудрості". Насправді ці зуби вже є такими, що прорізалися (частково чи повністю), оскільки корені зубів вже є сформованими", - наголосила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Також вона зруйнувала міф щодо видалення зубів мудрості: начебто вони пов'язані з роботою серця і їхнє видалення може йому зашкодити.