У Мінкульті назвали умови роботи закладів культури після локдауну.

Від 25 січня Україні почне діяти адаптивний карантин - "помаранчева" зона, а тому поновиться робота закладів культури.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр культури Олександр Ткаченко, передає ТСН. Він нагадав, що кінотеатри зможуть працювати за умов заповненості на 50% та розсаджування людей в шаховому порядку.

Читайте такожАптечні мережі намагаються переінакшити закон про дистанційну торгівлю ліками - Розенко

"У межах "помаранчевої" зони всі заклади культури, зокрема і кінотеатри, працюватимуть. Утім, з певними обмеженнями: 50 відсотків заповнення, розсадка у шахматному порядку, у музеях — одна людина на десять квадратних метрів", - розповів очільник Мінкульту.

Зокрема, концерти відбуватимуться за умови заповненості залу на половину. Це стосується і читальних залів, і бібліотек.

Ткаченко наголосив, що до 28 лютого діє так званий режим надзвичайної ситуації, але упродовж весни рішення щодо карантинних обмежень ухвалюватимуть з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні.

"Моє бажання, щоб люди повернулися до сталого розвитку. Те, що в першу чергую турбує культурні заклади та креативну індустрію, прогнозованість. Треба розуміти, як далі відбуватиметься карантин", - пояснив міністр.

За словами міністра Олександра Ткаченка, торік видавалися гранти тим закладам культури і представникам креативної індустрії, що були зачинені та зазнали збитків. Він не виключає того, що Мінкульт буде змушений звернутися до Верховної Ради за новим пакетом допомоги для індустрії.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбає такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк