Ткаченко розповів, чи працюватимуть кінотеатри пілся локдауну / фото REUTERS

Від 25 січня Україні почне діяти адаптивний карантин - "помаранчева" зона, а тому поновиться робота закладів культури.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр культури Олександр Ткаченко, передає ТСН. Він нагадав, що кінотеатри зможуть працювати за умов заповненості на 50% та розсаджування людей в шаховому порядку.

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"У межах "помаранчевої" зони всі заклади культури, зокрема і кінотеатри, працюватимуть. Утім, з певними обмеженнями: 50 відсотків заповнення, розсадка у шахматному порядку, у музеях — одна людина на десять квадратних метрів", - розповів очільник Мінкульту.

Зокрема, концерти відбуватимуться за умови заповненості залу на половину. Це стосується і читальних залів, і бібліотек.

Ткаченко наголосив, що до 28 лютого діє так званий режим надзвичайної ситуації, але упродовж весни рішення щодо карантинних обмежень ухвалюватимуть з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні.

"Моє бажання, щоб люди повернулися до сталого розвитку. Те, що в першу чергую турбує культурні заклади та креативну індустрію, прогнозованість. Треба розуміти, як далі відбуватиметься карантин", - пояснив міністр.

За словами міністра Олександра Ткаченка, торік видавалися гранти тим закладам культури і представникам креативної індустрії, що  були зачинені та зазнали збитків. Він не виключає того, що Мінкульт буде змушений звернутися до Верховної Ради за новим пакетом допомоги для індустрії. 

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

  • 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбає такі обмеження:
  • Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
  • Заборона на роботу розважальних закладів;
  • Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
  • Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
  • Заборона на роботу непродовольчих ринків;
  • Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

  • Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
  • Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
  • Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
  • Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк