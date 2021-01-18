Від 25 січня Україні почне діяти адаптивний карантин - "помаранчева" зона, а тому поновиться робота закладів культури.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр культури Олександр Ткаченко, передає ТСН. Він нагадав, що кінотеатри зможуть працювати за умов заповненості на 50% та розсаджування людей в шаховому порядку.
Читайте такожАптечні мережі намагаються переінакшити закон про дистанційну торгівлю ліками - Розенко
"У межах "помаранчевої" зони всі заклади культури, зокрема і кінотеатри, працюватимуть. Утім, з певними обмеженнями: 50 відсотків заповнення, розсадка у шахматному порядку, у музеях — одна людина на десять квадратних метрів", - розповів очільник Мінкульту.
Зокрема, концерти відбуватимуться за умови заповненості залу на половину. Це стосується і читальних залів, і бібліотек.
Ткаченко наголосив, що до 28 лютого діє так званий режим надзвичайної ситуації, але упродовж весни рішення щодо карантинних обмежень ухвалюватимуть з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні.
"Моє бажання, щоб люди повернулися до сталого розвитку. Те, що в першу чергую турбує культурні заклади та креативну індустрію, прогнозованість. Треба розуміти, як далі відбуватиметься карантин", - пояснив міністр.
За словами міністра Олександра Ткаченка, торік видавалися гранти тим закладам культури і представникам креативної індустрії, що були зачинені та зазнали збитків. Він не виключає того, що Мінкульт буде змушений звернутися до Верховної Ради за новим пакетом допомоги для індустрії.
Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною
- 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбає такі обмеження:
- Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
- Заборона на роботу розважальних закладів;
- Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
- Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
- Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
- Заборона на роботу непродовольчих ринків;
- Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків
Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021
- Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
- Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
- Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
- Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram