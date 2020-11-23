Степанов також розповів про своє самопочуття.

Хворий на коронавірус міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує одужати до кінця тижня.

Про це він розповів ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, він почувається "більш-менш нормально".

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"Розраховую на одужання до кінця тижня, щоб повноцінно працювати в міністерстві".

Також глава МОЗ прокоментував ефективність карантину вихідного дня в Україні.

"Якщо говорити, що ми хотіли досягти - це збити ураганне зростання захворюваності на COVID-19. Ми хочемо побачити ефект ближче до 1 грудня - чи вдалось нам це зробити, чи не вдалось. Але є головна річ – неможливо тільки на папері викласти в постанові, які обмеження будуть діяти, а потім не виконувати їх у реальному житті і розраховувати на ефект. В ці вихідні більш дотримувались наші громадяни, за що я їм дуже вдячний", - заявив Степанов.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк