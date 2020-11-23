Хворий на коронавірус міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує одужати до кінця тижня.
Про це він розповів ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, він почувається "більш-менш нормально".
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"Розраховую на одужання до кінця тижня, щоб повноцінно працювати в міністерстві".
Також глава МОЗ прокоментував ефективність карантину вихідного дня в Україні.
"Якщо говорити, що ми хотіли досягти - це збити ураганне зростання захворюваності на COVID-19. Ми хочемо побачити ефект ближче до 1 грудня - чи вдалось нам це зробити, чи не вдалось. Але є головна річ – неможливо тільки на папері викласти в постанові, які обмеження будуть діяти, а потім не виконувати їх у реальному житті і розраховувати на ефект. В ці вихідні більш дотримувались наші громадяни, за що я їм дуже вдячний", - заявив Степанов.
Карантин вихідного дня в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
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