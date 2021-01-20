У Києві фіксують стрімке розповсюдження сезонних хвороб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.
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«Хочу звернути увагу, що лікарі фіксують стрімке розповсюдження сезонних хвороб. Так, за даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 11 тис. хворих на грип та ГРВІ. З них - понад 7,8 тис. дорослих та майже 3 тисячі дітей. Половина хворих дітей – шкільного віку», – сказав Кличко.
За його даними, до медичних закладів міста госпіталізували 448 пацієнтів, у тому числі – 24 дитини.
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