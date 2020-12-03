Додаток доступний для пристроїв з iOS та Android.

Електронний медичний сервіс Helsi (helsi.me) запустив мобільний додаток.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

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Нагадується, що сервіс допомагає отримати швидкий доступ до всіх медичних послуг онлайн: знайти лікаря за спеціалізацією, прізвищем чи назвою медзакладу та записатись до нього або записати своїх рідних до обраного закладу охорони здоров’я, клініки, спеціаліста.

«Наприклад, тільки сімейних лікарів у системі вже понад 12 тисяч, а це фахівці, до яких пацієнти звертаються в першу чергу. У додатку можна ознайомитися з усіма послугами закладів охорони здоров’я чи клінік, обравши найоптимальніші для себе за місцем розташування та вартістю послуг», - зазначили у КМДА.

Звертається увага, що додаток Helsi.me доступний для пристроїв:

на iOS: https://apps.apple.com/us/app/helsi-me/id1536904940

на Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=helsi.me

«За задумом розробників, система Helsi продовжить інтегрувати нові сервіси у додатку, серед яких запропонує телемедичні консультації. Планується, що згодом через відеозв’язок пацієнт зможе отримати лікарську консультацію, продемонструвати симптоми, розповісти про перебіг хвороби та отримати висновок фахівця», - інформують у КМДА.

Громадянам радять за можливості оновлювати додаток частіше, адже кожна версія буде містити в важливі зміни.

Нагадується, що медична система Helsi працює з 2016 року. Щодня через сайт helsi.me записуються на прийом до лікаря близько 210 тис. пацієнтів. Система підключена до eHealth та надає функціонал для участі в медреформі. Системою користуються понад 1 тис. 100 закладів охорони здоров’я, 21 тис. лікарів по всій Україні.

Helsi: запис до лікаря в Україні

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Автор: Інна Андаліцька